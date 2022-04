Psg, Mbappé si sfoga: "Futuro? Non parlerò più del tema"

Intervistato da Canal Plus Francia subito dopo la netta vittoria sul campo del Clermont per 1-6 - dove ha fatto registrare una tripletta -, l'attaccante del Psg Kylian Mbappé si sfoga. Il giocatore è da tempo al centro delle vicende di calciomercato, in quanto è in scadenza di contratto con i parigini e non ha ancora rinnovato, con il Real Madrid che starebbe facendo di tutto per convincerlo a trasferirsi nella capitale spagnola. Così l'ex Monaco: "Futuro? Non ne parlerò più. Messi e Neymar? Già ho risposto. Siamo insieme da luglio, e sono contento".