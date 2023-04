Neymar di nuovo papà: Bruna Biancardi in dolce attesa

L'attaccante del Psg Neymar e la sua compagna, Bruna Biancardi, hanno annunciato che diventeranno presto genitori. "Abbiamo sognato la tua vita, abbiamo programmato il tuo arrivo e sapere che sei lì per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici - si legge nel messaggio che la fidanzata del campione verdeoro ha condiviso sul suo account Instagram - Ti unirai a una bella famiglia, con un fratello, nonni, zie e zie che ti vogliono già tanto bene! Vieni presto figlio mio, ti aspettiamo", continua il post. "Prima di formarti nel grembo di tua madre, ti ho scelto; prima che tu nascessi, io ti ho santificato - Geremia 1:5", ha concluso la 29enne influencer, citando un passaggio della Bibbia. Il 31enne fuoriclasse brasiliano, ancora fermo per un serio infortunio alla caviglia patito a fine febbraio, è già padre di Davi Lucca, dato alla luce il 24 agosto 2011 dalla sua ex fidanzata Caroline Dantas.