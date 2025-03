"Il Psg controlla i tifosi". Tra Rabiot e Al Khelaifi è scontro totale

"Non cammino sulle uove, non ho paura del Psg ". Ormai è scontro totale tra Veronique , madre di Adrien Rabiot , e il club parigino. Nelle scorse ore è arrivato un durissimo attacco nei confronti di Nasser Al Khelaifi proprio dalla mamma-agente del calciatore. Il casus belli è la recente coreografia offensiva mostrata dai tifosi della formazione allenata da Luis Enrique nel match tra Psg e Marsiglia . L'accusa più pesante riguarderebbe un presunto controllo del presidente sui supporters e su quello che succede al Parco dei Principi .

Rabiot, parla la madre: "Al Khelaifi responsabile di quello che accade"

Nell'intervista concessa ai microfoni di France 2, Veronique Rabiot ripercorre i momenti dell'esperienza parigina di Adrien e del suo rapporto con il presidente e il Psg: "Avevamo anche un ottimo rapporto. Era vicino ad Adrien, penso avesse persino affetto per lui. Ci sono state tensioni a partire dal 2018 quando Adrien ha espresso il desiderio di partire. Adrien è stato messo da parte perché non voleva rinnovare. Non sa gestire il no. Mi aveva detto: ‘Sarà la guerra’. E in effetti è stata guerra".

E aggiunge: "Non cammino sulle uova, non ho paura del PSG. So che effettivamente in materia di giustizia bisogna fare molta attenzione a ciò che si dice. E perché, come ho detto, Adrien e io non siamo abbastanza potenti. Rappresentiamo solo noi stessi. Possiamo essere attaccati. È la pentola di ferro contro la pentola di terracotta". Poi la spiacevole vicenda legata allo striscione offensivo contro lei e il giocatore oggi al Marsiglia: "Lui è responsabile di ciò che accade nel suo stadio (indirizzato a Nasser Al Khelaifi, ndr). Ci sono persone che si possono controllare, che sono ai suoi ordini, lo sanno tutti, non me lo sto inventando".

