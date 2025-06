Lione fallito, arriva il Psg in soccorso! Un pagamento in anticipo può cambiare la storia

Il Paris Saint Germain potrebbe salvare il Lione dalla retrocessione. Nell'agosto 2023 l'OL aveva ceduto al Psg Bradley Barcola per 45 milioni di euro più 5 di bonus, concordando il pagamento in più tranche. Secondo la stampa francese, il club campione d'Europa avrebbe anticipato il completamento del pagamento, aiutando così il Lione a migliorare i conti: un gesto che potrebbe cambiare le sorti dei rivali che hanno fatto ricorso contro la decisione della DNCG (Direzione nazionale di controllo e gestione) di retrocedere in Ligue 2 la squadra vista la situazione finanziaria .

La situazione del Lione

A causa dei troppi debiti e controlli non superato, il Lione di Fonseca in settimana è stato retrocesso a tavolino in Ligue 2. Questa la clamorosa decisione presa oggi dal DNCG dopo aver esaminato il fascicolo relativo al club. Delicata anche la situazione legata alla partecipazione dell’Olympique Lione alla prossima edizione dell’Europa League, conquistata sul campo. Il club potrà infatti prendere parte alla competizione UEFA solo nel caso in cui il ricorso contro la retrocessione venga accolto e la squadra venga riammessa in Ligue 1. In altre parole, senza un esito favorevole, i francesi saranno esclusi anche dal palcoscenico europeo.