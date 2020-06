Championship, trovati tre giocatori di due club diversi positivi al Coronavirus

LONDRA (Inghilterra) - In Championship, la Serie B inglese, sono stati rilevati tre nuovi giocatori positivi al Coronavirus dopo l'ultima serie di test commissionati dalla Efl. I calciatori, appartenenti a due club differenti, si autoisoleranno insieme allo staff delle squadre per un minimo di sette giorni o fino alla fine dei sintomi, come richiede il protocollo della Lega. La scorsa settimana sono stati testati staff e giocatori di tutte le 24 squadre partecipanti alla Championship. Nessun positivo, invece, per le otte squadre di League One e League Two che stanno disputando i playoff.