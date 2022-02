Diogo Jota trascina il Liverpool. L'Arsenal passa in dieci

Liverpool e Arsenal chiudono con una vittoria a testa il 24esimo turno di Premier League. La squadra di Klopp (avversaria in Champions League dell'Inter) vince 2-0 ad Anfield contro il Leicester e sale a 51 punti in classifica, a -9 dal City, ma con una gara in meno. Decisivo Diogo Jota con una doppietta: al 34' ribadisce in rete dopo la parata di Schmeichel sul colpo di testa di Van Dijk, all'87' invece è bravo a girarsi in area e a non sbagliare il tocco sotto porta. Successo anche per l'Arsenal di Arteta, che torna alla vittoria in casa del Wolverhampton: decide Gabriel al 25'. I Gunners proteggono il vantaggio nonostante l'espulsione per doppio giallo, rimediato nella stessa azione, di Martinelli al 69'.