West Ham, Zouma perdonato: convocato per la sfida col Leicester

LONDRA - Kurt Zouma, difensore del West Ham, è stato convocato dal tecnico David Moyes per la sfida contro il Leicester. Il centrale francese è finito nell'occhio del ciclone dopo la diffusione di un video in cui maltrattava a calci e pugni i suoi gatti. Il 27enne è stato multato di 300 mila euro che saranno devoluti ad associazioni animaliste, ma intanto polizia e RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) hanno aperto comunque un'indagine.