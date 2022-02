Premier, arrestato un altro big dopo Greenwood: ha picchiato la fidanzata

Non solo Mason Greenwood . A poche settimane dal caso che ha scosso l' Inghilterra - con l'attaccante del Manchester United arrestato per violenza domestica e accusato dalla fidanzata di stupro e percosse anche sui social - la Premier League è adesso sconvolta da un altro arresto. È il Sun a rivelarlo, parlando di un giocatore di punta della massima serie inglese "candidato anche a riconoscimenti internazionali" arrestato per aver attaccato la sua fidanzata. La ragazza, che in seguito ha chiamato la polizia, avrebbe anche ricevuto messaggi offensivi a tarda notte. "Il giocatore ha assunto avvocati prima di concordare un compenso a lei - sostiene il tabloid - in un accordo extragiudiziale". Si tratterebbe di una somma a cinque cifre.

Arrestato un altro giocatore di Premier League

“Questo è molto inquietante, soprattutto dopo le accuse a Greenwood - aggiunge il Sun citando un'anonima fonte calcistica - In questo caso, il calciatore ha usato i suoi soldi per convincere gli avvocati a risolvere il caso per lui e tenerlo lontano dall'attenzione del pubblico. È riuscito a raggiungere un accordo che ha effettivamente messo a tacere la ragazza e fermato l'azione giudiziaria". I fatti sarebbero risalenti al 2019 e il calciatore in questione, rimasto anonimo per motivi legali, non avrebbe più rapporti con la ragazza che lo ha accusato. Sospeso dai Red Devils, Greenwood è stato rilasciato su cauzione e risulta al momento indagato per le minacce di omicidio e le accuse di aggressione sessuale.