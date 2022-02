Il Manchester United cala il poker al Leeds: delude Ronaldo

LEEDS (INGHILTERRA) - Il Manchester United cala il poker in casa del Leeds e vince 4-2. Già nel primo tempo i Red Devils si portano sul doppio vantaggio grazie ai gol del capitano Maguire al 35' e di Bruno Fernandes nel recupero, ma nella ripresa in un minuto si fanno rimontare dal tiro-cross di Rodrigo al 53' e dalla rete di Raphinha al 54'. Uno sbandamento che riaccende lo United, nonostante un Cristiano Ronaldo poco incisivo (sostiuito all'85'): segnano Fred al 70' e Elanga all'88', chiudendo ogni discorso e consolidando il quarto posto (46 punti) della squadra di Rangnick. Il Wolverhampton, dopo il successo con il Tottenham, batte anche un Leicester in crisi e resta a ridosso della zona europa, a - 2 da Arsenal e West Ham. Wolves avanti con Neves, raggiunti da Lookman, e di nuovo in vantaggio, questa volta fino al 90', con il gol al 67' di Podence.