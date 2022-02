Sun: “Vertice Conte-Tottenham, si decide il futuro”

Il Tottenham vuole puntare ancora su Conte

Il patron degli Spurs ritiene ancora che Conte sia il profilo ideale per riportare la squadra ai vertici del calcio inglese e regalare qualche trofeo. La vittoria sul City aveva riportato la calma per qualche giorno. Fino all'eruzione - inattesa, clamorosa - di mercoledì sera. "Stiamo giocando come se fossimo coinvolti nella lotta per la salvezza - le parole di Conte -. Forse c'è qualcosa di sbagliato. Mi voglio assumere le mie responsabilità, sono pronto a qualsiasi decisione, ho ambizioni e odio perdere. Non è giusto in questo momento ricevere il mio stipendio. Voglio aiutare il Tottenham, ma non mi è mai capitato in carriera una situazione simile. In questo momento possiamo finire 12esimi, 13esimi, 14esimi".