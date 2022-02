Conte, futuro in bilico? "Devo parlare col Tottenham, non va bene così"

Il Tottenham di Conte cade contro il Burnley , terzultimo in Premier League, e innesca lo sfogo dell'ex tecnico dell'Inter nel post partita: "Le difficoltà non le abbiamo avute solo stasera, nelle ultime cinque partite abbiamo perso quattro volte e questo significa che bisognerà fare delle valutazioni, dovrò parlare con la società ", spiega. " Il Tottenham deve fare una valutazione sulla società e su di me . Per me è molto frustrante perdere quattro partite nelle ultime cinque, la situazione è chiara, sono molto dispiaciuto per i tifosi", aggiunge.

Conte: "Non posso accettare questa situazione"

Dovremo parlare insieme al club per trovare la soluzione migliore. I giocatori sono sempre gli stessi, in questo club cambiano gli allenatori ma i giocatori restano gli stessi, e i risultati non cambiano. Non va bene questa situazione per nessuno, non posso accettarlo", sottolinea Conte che apre dunque a un possibile addio clamoroso.

Classifica Premier League

Conte: "Così non posso prendermi lo stipendio"

"La realtà è che c'è qualcosa che non va. Non voglio chiudere gli occhi e voglio aiutare il Tottenham. Sono troppo onesto per chiudere gli occhi e continuare così, e anche per prendermi lo stipendio. Non è giusto in questo momento. Voglio provare a migliorare la situazione e dovrò fare delle valutazioni con il club perché se continuiamo così possiamo finire al 10°, 12° o 13° posto, la stessa posizione di quando sono arrivato", continua in conferenza