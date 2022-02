"Eriksen in campo in Brentford-Newcastle": l'annuncio di Frank

LONDRA (Regno Unito) - "Domani Christian Eriksen farà parte del nostro gruppo ed entrerà sul campo di gioco". L'annuncio è di Thomas Frank, allenatore del Brentford che domani, in Premier League, affronterà il Newcastle. "E' un gran giorno per tutti noi - ha aggiunto in conferenza stampa -, ma soprattutto per Eriksen e la sua famiglia". Il talento danese ex Inter tornerà quindi per la prima volta a giocare una partita ufficiale (in amichevole lo ha già fatto contro i Rangers) a poco più di otto mesi dal malore provocato da arresto cardiaco che ebbe in campo durante la partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia, quando si temette per la sua vita.