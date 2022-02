Il Liverpool vince la Carabao Cup: Chelsea ko ai rigori

LONDRA - Dieci anni dopo il Liverpool torna ad alzare la Carabao Cup. Lo fa a Wembley superando il Chelsea in una finale combattutissima, decisa dopo 120' equilibrati e una serie interminabili rigori dall'errore del portiere dei londinesi Kepa, gettato nella mischia da Tuchel proprio per i tiri dagli undici metri. I 'Blues' rivivono così lo stesso epilogo della Supercoppa Europea del 2019, quando fu dell'attuale romanista Abraham l'errore decisivo: come allora i 'Reds' di Klopp si rivelano infallibili dal dischetto e con 9 titoli il Liverpool diventa ora il club ad aver vinto più Coppe di Lega, staccando il City reduce da quattro trionfi di fila (cinque nelle ultime sei edizioni).

Chelsea-Liverpool 10-11 dcr (0-0): statistiche e tabellino 'Italiani' a Wembley Tra i 'Blues' partono in panchina l'azzurro Jorginho e l'ex interista Lukaku, con l'altro ex nerazzurro Kovacic titolare in mediana vicino a Kanté e Havertz a fare da riferimento offensivo nel 3-4-2-1 di Tuchel, che manda in campo dal primo minuto anche l'ex fiorentino Marcos Alonso a sinistra e gli altri 'italiani' Thiago Silva e Rudiger in difesa. Sull'altro fronte out per infortunio Firmino tra i 'Reds' di Klopp, che consegna a Kelleher il posto tra i pali dell'ex romanista Alisson (per l'occasione dodicesimo) e sceglie il colombiano Luis Diaz per completare con Mané e l'ex romanista Salah il tridente del suo 4-3-3. Il primo squillo è del Chelsea che al 6' testa i riflessi di Kelleher con una conclusione centrale di Pulisic, mentre è più difficile l'intervento del collega che toglie la palla dall'angolino in cui l'aveva indirizzata Mané. L'ultima chance prima del riposo è però dei 'Blues', ma sul tiro di Mason Mount la palla sfila a lato di poco.