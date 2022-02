Neville ad Abramovich: "Approccio codardo, fai meglio a non parlare"

LONDRA (Inghilterra) - La notizia della "cessione" della gestione del Chelsea da parte di Abramovich alla propria fondazione di beneficienza non ha convinto Gary Neville . L'ex Manchester United è convinto infatti che, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il magnate russo avrebbe dovuto prendere una posizione più esplicita: "Se avesse voluto fare una dichiarazione corretta, probabilmente sarebbe stato meglio spiegare la sua posizione, cioè se sostiene o meno la guerra in Ucraina".

Neville, stoccata ad Abramovich

Neville successivamente è andato ancora più pesante: "Una delle cose più intelligenti che penso che Roman Abramovich abbia fatto negli ultimi 20 anni è non parlare, non fare dichiarazioni. Perché quella che ha fatto ha lasciato più domande che risposte. Il suo è stato un approccio codardo, lasciando il testimone a brave persone nel consiglio di beneficenza della fondazione, quando è abbastanza chiaro che continuerà a dirigere il club con Marina (Granovskaia, direttore del club) e Petr Cech (consulente tecnico e di performance). Non è possibile che la fondazione di beneficenza del Chelsea gestisca la società e non sono del tutto sicuro del motivo per cui Roman Abramovich abbia fatto questa dichiarazione".