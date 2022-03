Ronaldo, doccia in giardino nel gelo serale di Manchester: fan spiazzati

In giardino, nel gelo serale di Manchester, sfoggiando il solito fisico statuario e indossando solo un paio di slip. La doccia di Cristiano Ronaldo, trasmessa in diretta streaming alle 21, ha attirato (e in parte spiazzato) quasi un milione di follower. Il fuoriclasse dello United, nel breve video, non ha detto neanche una parola. Si è limitato ad alzare il pollice e a mandare un bacio a tutti i suoi spettatori, tant’è che in molti si sono affrettati a commentare: “Ma cosa fa? Mica è normale…”. Recentemente CR7 ha dichiarato di essere ancora al top della forma (“mi sento come se avessi 30 anni”) e di non aver nessuna intenzione di ritirarsi: "Sono felice, voglio continuare e vedere cosa succede. Se posso giocare ancora a 40, posso giocare anche a 41, 42…”. Se il fisico è ancora quello, c’è davvero da credergli.