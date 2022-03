Tuchel sulla guerra in Ucraina: "Orribile, non ci sono altre opinioni al riguardo"

LONDRA (REGNO UNITO) - Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di FA Cup tra Chelsea e Luton. L'attenzione, almeno inizialmente, è stata rivolta alla decisione di Abramovich di affidare la gestione del club alla fondazione della stessa società: "Per me come allenatore non cambia molto nell'attività quotidiana. Parlo ogni giorno con Petr Cech e Marina Granovskaia che restano i responsabili del club. Il ruolo di Abramovich un problema per noi? Non conosco bene la situazione, non tocca a me rispondere, ma è chiaro che ci sono cose molto più importanti rispetto al calcio, però non è mio compito commentare le vicende che riguardano Abramovich anche perchè non ne sappiamo abbastanza", le parole di Tuchel che ha continuato a rispondere alle domande sulla guerra in Ucraina: "E' orribile e non ci può essere nessun'altra opinione al riguardo", ha detto per poi lasciarsi andare a uno sfogo.