Everton, interrotte sponsorizzazioni con le società russe di Usmanov

L'invasione russa in Ucraina ha portato l'Everton a sospendere ogni accordo commerciale con tre società russe, legate ad Alisher Usmanov, uomo d'affari uzbeco, i cui beni erano stati congelati nei giorni scorsi dall'Unione Europea. "Tutti all'Everton rimangono scioccati e rattristati dai terribili eventi che si stanno svolgendo in Ucraina. Questa tragica situazione deve finire il più presto possibile - ha scritto il club inglese in una nota ufficiale - e qualsiasi ulteriore perdita di vite umane deve essere evitata. I giocatori, lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano all'Everton stanno fornendo pieno supporto al nostro giocatore Vitalii Mykolenko e alla sua famiglia e continueranno a farlo".