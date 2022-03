Sun: “Chelsea in vendita, i quattro nomi del dopo Abramovich”

La conferma nel tardo pomeriggio di mercoledì: il Chelsea è in vendita. L'ufficializzazione è arrivata dallo stesso Roman Abramovich, patron dei Blues dal 2003, da quando acquistò il club londinese per 150 milioni di euro. "È stata una decisione incredibilmente difficile, ma l'ho presa nell'interesse della società. Non sarà una cessione super veloce, ma necessiterà dei suoi tempi", si legge nel comunicato emesso dal magnate russo, che nel corso dei suoi (quasi) due decenni a Stamford Bridge ha cambiato il destino dei Blues, portati quest'anno sul tetto del mondo. Adesso il Sun ha rivelato quattro dei possibili acquirenti del club.