Zinchenko: "Piango da una settimana, orgoglioso di essere ucraino"

MANCHESTER (Inghilterra) - Intervistato dalla leggenda del calcio inglese Gary Lineker, per conto della Bbc, il calciatore del Manchester City, Oleksandr Zinchenko, ha voluto ringraziare il mondo per essere stato al fianco della "sua" Ucraina, non nascondendo tutta l'amarezza personale provata dopo l'invasione russa. Ecco le sue parole: "Non faccio altro che piangere, da ormai una settimana. Sono orgoglioso di essere ucraino e lo sarò per sempre, per il resto della mia vita. Conosco la mentalità della gente del mio Paese: preferiamo morire piuttosto che starcene qui a fare nulla. La Russia parla di "operazione di sicurezza"? Stanno distruggendo le città del mio Paese. Assurdo parlare di operazione di sicurezza, questa è guerra reale e quello che stanno facendo alla mia gente non è accettabile. Dobbiamo fermare tutto questo".