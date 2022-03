Chelsea, quattro consorzi in corsa per la cessione

LONDRA - In corsa per l'acquisto del Chelsea, attualmente soggetto a restrizioni dopo le sanzioni emanate nei confronti dell'attuale presidente Roman Abramovic, ci sarebbero quattro consorzi. L'ultimo potenziale acquirente in ordine di tempo è la società d'investimenti globali Centricus, che si è unito al gruppo formato da Sir Martin Broughton, con il coinvolgimento di Lord Coe, attuale n.1 della federazione mondiale d'atletica, e alla proposta da oltre 2,2 miliardi di euro dell'immobiliarista britannico Nick Candy. Tra le opzioni rimangono anche la famiglia statunitense Ricketts, il consorzio formato dal milionario svizzero Hansjorg Wyss e dal co-proprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly che avevano espresso un interesse per il club di Stamford Bridge e infine l'ex presidente del Liverpool e di British Airways Sir Martin Broughton, affiancato da Lord Sebastian Coe, presidente della World Athletics. Tutte le offerte sono ancora al vaglio dell'istituto bancario incaricato del passaggio di proprietà, ovvero la Raine Group.