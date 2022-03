Shevchenko e l'amicizia con Abramovich: "Il rapporto non sarà più lo stesso"

Andriy Shevchenko continua a lanciare appelli per fermare la guerra tra la Russia e la sua Ucraina . Il Pallone d'Oro 2004, durante un'intervista al tabloid inglese Daily Mail ha sottolineato come il suo rapporto di amicizia con l'ormai ex patron del Chelsea Roman Abramovich sia destinato a cambiare dopo quanto accaduto nelle ultime settimane: "Abbiamo avuto una lunga relazione di amicizia, ma non credo che potrà più essere la stessa". L'oligarca russo nell'estate del 2006 lo volle a tutti i costi al Chelsea prelevandolo dal Milan, club nel quale Shevchenko militava dal 1999 e con il quale aveva vinto praticamente tutto.

Shevchenko sulla guerra tra Russia e Ucraina e il futuro del Chelsea

L'ex attaccante continua: "Allo stesso tempo so che ci sono molte persone russe che vogliono fermare la guerra e voglio fare ancora un appello a tutti loro affinché facciano la loro parte per portare nuovamente la pace nel mio paese, fermare l’uccisione di persone innocenti e di bambini. Tutti sappiamo che la guerra è crudele, ma non possiamo sopportarlo". Sul futuro del Chelsea commenta: "La storia del club non può essere cancellata e capisco che per i tifosi sia un momento difficile. Ma sono sicuro che ci saranno sempre perché amano questo club".

