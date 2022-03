Premier League, dalla prossima stagione ritornano le cinque sostituzioni

LONDRA - Anche la Premier League introdurrà la regola delle 5 sostituzioni a partire dalla prossima stagione. Quello inglese, infatti, era l'unico tra i top campionati a livello europeo a non aver reso la regola in permanente. Le cinque sostituzioni erano apparse per la per la prima volta nel post-lockdown, con il calcio in piena la ripresa dopo lo stop forzato per la pandemia. Si adotta lo stesso sistema valido in Europa, con tre slot a partita, più l'intervallo, per effettuare i cinque cambi.