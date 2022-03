Mirror: "Se Kane va allo United, il Tottenham ha già in mente il sostituto"

Il Manchester United starebbe preparando un pacchetto di 100 milioni di sterline - circa 118 milioni di euro - per acquistare l'attaccante del Tottenham e dell'Inghilterra Harry Kane. Nel suddetto pacchetto ci sarebbe compreso anche il cartellino dell'attaccante francese Anthony Martial, attualmente in prestito secco al Siviglia proprio dal Manchester ma che non vorrebbe tornare a Old Trafford. L'attaccante inglese è da tempo sul taccuino della dirigenza dei Red Devils, che - in vista della prossima stagione - necessiterebbero di ingaggiare un numero 9. Questo perché Cavani non rinnoverà il contratto e anche Rashford sembrerebbe destinato a lasciare la squadra Campione d'Europa 2009. Di Martial abbiamo già detto, quindi a quel punto rimarrebbe solo Cristiano Ronaldo: ma anche il futuro del fuoriclasse portoghese sarebbe ancora tutto da decifrare.