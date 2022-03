The Athletic: "Mendes avvicina Kane allo United"

Secondo quanto riportato da The Athletic, Harry Kane sarebbe nel radar del Manchester United. Jorge Mendes, infatti, starebbe cercando di avvicinarlo ai Red Devils in quanto vorrebbe affiancare un attaccante di livello a Cristiano Ronaldo. Al giocatore, che già nell'estate scorsa fu vicino a lasciare Londra, rimangono ancora altri due anni di contratto con il Tottenham, ma non ha ancora rinnovato. Tutto ciò potrebbe favorire un suo sbarco alla corte di CR7, ma Mendes starebbe guardando anche possibili alternative.