Premier, Everton ko: il Burnley riapre la lotta salvezza

Burnley (INGHILTERRA) - Si riapre la lotta per la salvezza in Premier League: nel recupero della 19ª giornata, il Burnley piega l'Everton 3-2 e si porta a -1 dai Toffees, rimettendo completamente in ballo quella che sembrava una certa retrocessione. Al Turf Moor è Collins a portare in vantaggio i padroni di casa al 12', ma gli ospiti ribaltano il risultato prima dell'intervallo grazie a due calci di rigore trasformati da Richarlison al 18' e al 41'. Nella ripresa lo psicodramma della squadra di Lampard, che al 57' incassa il pari di Rodriguez e che all'85' vede completarsi la rimonta dei Clarets grazie all'acuto di Cornet. Torna in gioco anche il Watford, penultimo a 22 punti, ma con una gara in più rispetto alle dirette concorrenti.