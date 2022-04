Carragher stronca Lukaku: "Oltre 100 milioni e non fa mai la differenza"

"Questa storia che Lukaku ha bisogno di amore ha stancato… ma scendi in campo e gioca bene! Non dipende dall’allenatore, dipende dal giocatore. Cosa c’entra l’amore del tecnico?". È il durissimo commento - ai microfoni di Cbs - dello storico ex difensore del Liverpool Jamie Carragher su Romelu Lukaku, tornato ai Blues otto anni dopo, due dei quali trascorsi all'Inter, con cui si è laureato campione d'Italia nella scorsa stagione. "Il Chelsea ha speso 113 milioni di euro - prosegue il 38 volte nazionale inglese - per un giocatore che facesse la differenza in partite come questa, ma in realtà non riesce neanche ad entrare nell’undici titolare. Anche i suoi numeri in Premier League, se guardiamo le squadre contro cui ha segnato non troveremo mai una big. È un buon giocatore, ma quando parliamo di gente come Benzema, Kane e Lewandowski lui è sempre sotto quel livello".