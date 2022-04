Tottenham, Conte fermato dal Covid: è positivo

LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte è risultato positivo al Covid: al momento è in isolamento e non mostra sinotmi. Imprevisto per il Tottenham con il tecnico risultato positivo ad un tampone nello scorso weekend. L'ex Inter era uscito indenne dal focolaio che aveva colpito il club londinese ad inizio dicembre, ma questa volta è stato costretto a fermarsi. Il Tottenham al momento è quarto in classifica e non vorrebbe rinunciare alla carica del proprio allenatore nemmeno nel prossimo match contro il Brighton. La speranza per Conte è che nell'impegno di Premier League contro la formazione di Potter possa già tornare in panchina.