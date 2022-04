Dramma Ronaldo, salta Liverpool-United dopo la morte del figlio

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "La famiglia è più importante di qualsiasi altra cosa". Così il Manchester United ha annunciato il forfait di Cristiano Ronaldo , che salterà la trasferta di Premier League sul campo del Liverpool in programma stasera. Troppo grande il dolore per la morte (durante il parto) del gemellino maschio che sua moglie Georgina Rodriguez portava in grembo insieme ad una sorellina, venuta alla luce regolarmente. " Ronaldo sta sostenendo i suoi cari in questo momento estremamente difficile - si legge nel comunicato diffuso dai 'Red Devils' -. Sottolineando la richiesta di privacy espressa dalla famiglia, confermiamo l'assenza di Ronaldo nella partita di martedì sera ad Anfield ".

L'annuncio sui social

Ad annunciare la drammatica perdita era stato lo stesso CR7 con un post su Instagram: "Con profonda tristezza dobbiamo annunciare la il nostro piccolo bimbo non ce l’ha fatta - ha scritto il portoghese ex Juve sul proprio profilo -. È il più grande dolore che ogni genitore può provare. Solo la nascita della nostra piccola bimba ci dà la forza per vivere questo momento con un po' di speranza e felicità. Vorremmo ringraziare i dottori e le infermiere per tutto il loro supporto e il loro aiuto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente privacy per questo momento molto difficile. Piccolo, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez”.