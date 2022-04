Premier: l'Arsenal supera il Chelsea di Lukaku, il City ritorna in vetta

LONDRA - Il derby di Londra allo Stamford Bridge regala gol e spettacolo, con l'Arsenal di Arteta che supera il Chelsea di Tuchel per 4-2. Il recupero della 25ª giornata di Premier League inzia subito con ritmi elevati, con Alonso e Gabriel che creano due ottime occasioni per entrambe le formazioni già nei primi minuti. Partita infuocata con entrambe le squadre che vogliono sbloccare la gara. All'11' ci prova Lukaku che supera Gabriel e prova il diagonale. A sbloccare la gara poco dopo è l'Arsenal che approffitta del clamoroso errore di Christensen, con Nketiah che si lancia sul pallone e da solo davanti a Mendy non sbaglia. La reazione del Chelsea arriva al 17' con l'assist di Loftus-Cheek per Werner che da fuori area trova la deviazione vincente e fa subito 1-1. Ancora avanti l'Arsenal al 26' con il contropiede iniziato da Xhaka, lancio per Odegaard che serve Smith Rowe per il tiro vincente dal limite dell'area. Di nuovo arriva la reazione del Chelsea in pochi minuti: al 32' la zampata vincente di Azpilicueta sul cross di Mount ristabilisce la parità. Ritmi altissimi allo Stamford Bridge, con le squadre che si fermano solo dopo il fischio dell'arbitro per il primo tempo. Al 57' altro errore difensivo della squadra di Tuchel tra Sarr e Kantè, Nketiah ne approfitta di nuovo e firma il 3-2. Il Chelsea prova a reagire ma i Gunners si difendono bene e trovano anche il colpo del ko al 90': Azpilicueta trattiene Saka in area, l'arbitro fischia calcio di rigore e dal dischetto si presenta proprio l'esterno inglese che non sbaglia e fa 4-2. L'Arsenal sale così a quota 57 punti, raggiungendo il Tottenham di Conte al quarto posto.