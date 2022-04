Scholes: "Pogba non migliora, spero di rivederlo come alla Juve"

MANCHESTER (Inghilterra) - Sono le ultime settimane di Paul Pogba con il Manchester United in quello che è stato un ritorno travagliato per il francese nei Red Devils. Il giocatore sarà libero in estate di firmare con altre squadre. Intanto, però, è ancora oggetto di critiche pungenti come quelle di Paul Scholes. L'ex leggenda dei Red Devils, alle pagine del "Sun", ha dichiarato sull'ex centrocampista della Juve: "Giocavo ancora per il Manchester United da quando Paul era praticamente un bambino e posso dire che ha assolutamente tutto quello che si può volere da un calciatore e da un centrocampista. Ha fisico e corsa. Detto ciò, a mio avviso non è mai migliorato come calciatore, sembra commettere costantemente gli stessi errori".