INGHILTERRA - Il gol di Keita in casa del Newcastle regala al Liverpool il successo per 1-0 e mette pressione al Manchester City, obbligato a rispondere con una vittoria per ritornare in testa alla Premier League. I Reds salgono a 82 punti, a +2 sulla squadra di Guardiola, che però deve giocare ancora contro il Leeds. Intanto Klopp si gode i tre punti grazie al bellissimo centro di Keita, che si inserisce in area e dribbla il portiere prima di calciare in rete.