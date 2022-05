Media inglesi: "Everton, Richarlison via per offerte da più di 60 milioni"

LIVERPOOL - Per finanziare i prossimi rinforzi del mercato, l'Everton starebbe pensando - secondo i media inglesi - di cedere il brasiliano Richarlison. Per le rivoluzioni a volte servono dei sacrifici eccellenti. Gli inglesi sono in lotta per la salvezza, ma guardano già alla prossima stagione, e sono intenzionati a consegnare nelle mani di Frank Lampard una rosa competitiva.