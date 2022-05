Premier League, Conte stende il Leicester. Lampard batte il suo Chelsea

LONDRA (Inghilterra) - La domenica pomeriggio della 35ª giornata di Premier League comincia con la sconfitta esterna del Leicester, che in vista del ritorno delle semifinali di Conference League contro la Roma cade in trasferta sul campo del Tottenham di Conte. 3-1 il risultato finale con la firma di Harry Kane al 22', la doppietta di Son (al 60' e al 79') e il gol della bandiera di Iheanacho al 91', ma la formazione di Rodgers disputa comunque una partita di grande impegno. Prima del gol del centravanti degli 'Spurs', di fatto, le 'Foxes' sfiorano il vantaggio per due volte, prima con Ayoze Pérez all'8' e poi con il palo colpito da Daka al 14'. Al 34' il Tottenham va vicino anche al gol del raddoppio - ancora con Kane - ma in questo caso Schmeichel si fa trovare pronto e neutralizza l'occasione. Nel secondo tempo, però, all'ora di gioco Son sigla il 2-0 mettendo una seria ipoteca sull'esito della gara. E' sempre il sudcoreano poi, al 79', a realizzare anche il 3-0 che chiude virtualmente i conti, mentre al 91' si iscrive al tabellino dei marcatori il nigeriano Iheanacho. Con questa vittoria il Tottenham sale a 61 punti in classifica, mentre il Leicester è all'11° posto a quota 42.