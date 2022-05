Lotta City-Liverpool, Guardiola tuona: "Hanno vinto una Premier in 30 anni"

Guardiola, che frecciatina al Liverpool!

Intanto Pep Guardiola al triplice fischio della gara contro il Newcastle si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ai microfoni di beIN Sports ha tuonato così sulla lotta con il Liverpool per il campionato: "Sarà un bel duello con i Reds per la Premier, anche se loro non sono abituati a vincerla. Il Liverpool ha una storia incredibile a livello europeo, ma non ce l'ha in Premier League, dove ha vinto una sola volta in trent’anni - continua il tecnico del City -. Una settimana fa nessuno pensava che saremmo diventati campioni noi. Tutti in questo Paese supportano il Liverpool: i media, i tifosi e tutti gli altri. Ora dobbiamo fare nove punti, forse sei, dipenderà dalle prossime gare. Il nostro destino è nelle nostre mani, dovremo provare a vincere e dobbiamo guardare solo a noi stessi".