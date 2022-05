Premier League, poker De Bruyne: il Manchester City torna avanti

De Bruyne che show: il Manchester City vola

Il Manchester City travolge 5-1 il Wolverhampton e torna in vetta alla classifica. Protagonista assoluto il belga De Bruyne, criticatissimo dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid, autore di un poker, con tre gol in meno di venti minuti. Sterling per la manita della squadra di Guardiola, Dendoncker per la bandiera dei Wolves.

Tris Chelsea, sigillo di Lukaku

Il Chelsea travolge 3-0 il Leeds e ipoteca la qualificazione in Champions League, portandosi a +8 sul Tottenham di Conte, che deve comunque recuperare tre match rispetto ai Blues. I gol di Mount, Pulisic e Lukaku lanciano la squadra di Tuchel al terzo posto, mentre lasciano in piena bagarre salvezza gli Whites, che restano al terzultimo posto.

Sospiro Everton, Vardy rialza il Leicester

Tira un sospiro sollievo Frankie Lampard, che si accontenta dello 0-0 rimediato dall'Everton in casa del Watford, visto il netto successo del "suo" Chelsea contro il Leeds. Dopo l'eliminazione in Conference League con la Roma, torna a sorridere il Leicester, che dilaga contro il Norwich grazie alla doppietta di Vardy e al gol di Maddison.

