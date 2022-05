Guardiola dà il benvenuto a Haaland: "Felice di averlo al City"

MANCHESTER (Inghilterra) - Pep Guardiola si appresta ad accogliere il nuovo pezzo da novanta del mercato del Manchester City , Erling Haaland : "È un giocatore giovane e di talento. Sono molto felice che abbia deciso di venire e unirsi a noi". L'allenatore spagnolo avrà così l'attaccante tanto desiderato per coronare il sogno Citizens , la Champions League. Un obiettivo che richiede però concentrazione massima: "Aiuteremo Haaland ad ambientarsi il prima possibile, in termini di vita a Manchester, casa e tutto il resto, ma sono sicuro che si adatterà rapidamente anche al modo in cui vogliamo giocare".

Haaland e l'equilibrio tattico del City

"Non ho mai pensato che tutta la fase difensiva dipendesse dai difensori centrali, né che i gol da segnare dipendessero da un attacante", prosegue Guardiola in merito all'equilibrio tattico di un City sempre più votato alla fase offensiva. "Haaland ha segnato molti gol nella sua carriera e lo aiuteremo durante le partite ad avere più possibilità di segnare. Ma non gli daremo, per un solo secondo, la responsabilità di segnare i nostri gol". Per l'allenatore ex Barcellona i successi del Manchester City fanno rima con squadra e spirito di sacrificio: "Noi dobbiamo vincere le partite e per vincere abbiamo bisogno che tutti facciano le cose nel modo migliore".