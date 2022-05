Tottenham-Arsenal 3-0: Conte trionfa nella sfida Champions

LONDRA - Il recupero della 22ª giornata di Premier League, che metteva in palio una e vera e propria sfida Champions, va al Tottenham di Conte, capace di battere 3-0 l'Arsenal (in dieci dal 33' per il rosso a Holding) nel derby di Londra. Decisivi Harry Kane (doppietta) e Son, autore del gol che completa il tris nella ripresa. L'ex tecnico di Juve e Inter, salito a 65 punti, a meno uno dai Gunners, rimane così aggrappato alla possibilità di sorpassare Arteta e prendersi il quarto posto nelle ultime due giornate di campionato.