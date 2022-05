Manchester United, Ten Hag esalta Ronaldo: "Cosa ci darà? I gol"

MANCHESTER (Inghilterra) - Erik Ten Hag inizia ufficialmente la sua avventura alla guida del Manchester United e rilancia le ambizioni dei 'Red Devils': "Questo club ha una grande storia, ora scriviamo il futuro". Il 52enne tecnico olandese, dopo l'ottimo lavoro all'Ajax, vuole riportare a Old Trafford un titolo che manca da 9 anni: "Non vedo questa esperienza come un rischio", sottolinea il tecnico olandese che glissa sul mercato e sugli obiettivi sel club per puntellare un parco giocatori, a suo avviso, di livello per poter essere competitivi da subito: "Quanti giocatori ci servono? Sto ancora valutando la rosa. Abbiamo un grande progetto e poco tempo. Non vedo l'ora però di lavorare con questi calciatori: appena un anno fa questa squadra era seconda in campionato, per cui c'è un potenziale enorme. Penso che lavorando e migliorando, possiamo tirare fuori da questi ragazzi più di quello che è stato il risultato di questa stagione".