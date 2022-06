Cancelo eroe a Manchester: "Ha salvato la vita a un baby tifoso del City"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - C'è un 'gol' più bello di quello segnato nel 4-0 rifilato dal suo Portogallo alla Svizzera in Nations League per Joao Cancelo. L'ex terzino della Juventus, passato al Manchester City nel 2019, è celebrato infatti sui giornali inglesi per un gesto compiuto un paio di settimane fa in occasione della vittoria della Premier League. In occasione del match vinto 3-2 in rimonta sull'Aston Villa nell'ultima giornata (che ha consentito alla squadra di Pep Guardiola di chiudere il campionato davanti al Liverpool) il 28enne lusitano ha salvato Ollie Gordon, un bambino autistico di 10 anni rimasto solo nella calca tra le centinaia di tifosi che hanno invaso il campo dell'Etihad Stadium.