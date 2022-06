Salah punta il pallone d'oro: "Voglio eguagliare Weah"

"Voglio vincere il Pallone d'Oro per essere come George Weah". Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, svela i suoi obiettivi per il futuro. L'egiziano punta a raggiungere l'ex centravanti del Milan. "E' l'unico africano nella storia ad aver conquistato questo trofeo. Il settimo posto ottenuto l'anno scorso mi ha infastidito, quest'anno vedremo come va: certo, la sconfitta contro il Real Madrid nella finale della Champions non è un vantaggio, ma non può cancellare quanto ho fatto nei mesi precedenti".