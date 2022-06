Premier League 2022/23, ecco la 1ª giornata: debutto casalingo per Conte e Ronaldo

TORINO - È stato sorteggiato questa mattina il calendario della Premier League 2022/2023 che partirà nel weekend tra il 5 e il 7 agosto. Come la scorsa stagione, sarà l'Arsenal di Mikel Arteta ad aprire i giochi: i 'Gunners' inaugureranno il nuovo torneo nel derby londinese di 'Selhurst Park' contro il Crystal Palace. Spicca l'insidiosa trasferta dei campioni del Manchester City che se la vedranno all'Olympic Stadium di Londra contro il West Ham. Debutto casalingo per il Tottenham di Antonio Conte che scenderà in campo sabato 6 agosto contro il Southampton mentre il Manchester United di Cristiano Ronaldo e del nuovo corso targato Erik Ten Hag se la vedrà con il Brighton, a 'Old Trafford', domenica 7. Il Liverpool di Klopp sarà di scena a 'Craven Cottage' contro il neopromosso Fulham mentre impazza l'attesa per il ritorno del Nottingham Forest in Premier League dopo un digiuno di 23 anni: i 'Reds' sfideranno l'ambizioso Newcastle a 'St. James' Park'.