Chelsea, ufficiale l'addio all'ad Granovskaia: rimarrà fino a fine mercato

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo aver salutato Bruce Buck, il Chelsea opera un deciso restyling a livello dirigenziale. Il club londinese, guidato dal nuovo proprietario Tom Boehly, ha infatti salutato ufficialmente Marina Granovskaia. Storica dirigente dei 'Blues', membro del consiglio di amministrazione dal 2013 e poi amministratrice delegata e responsabile dell'area tecnica, la Granovskaia lascerà Londra e sarà lo stesso Boehly a svolgere, ad interim, il ruolo di direttore sportivo. Con la dirigente russa sarà però un addio graduale in quanto "Il Chelsea e la signora Granovskaia hanno concordato che resterà a disposizione di Boehly e del club per la durata dell'attuale finestra di mercato, nella misura necessaria per supportare la transizione", si legge nella nota ufficiale dei 'Blues'.