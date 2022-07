Ten Hag, debutto super con lo United: battuto il Liverpool per 4-0

BANGKOK (THAILANDIA) - Erik Ten Hag non poteva sperare in un debutto migliore come nuovo allenatore del Manchester United. Anche se in un'amichevole, i Red Devils con il nuovo allenatore olandese hanno superato per 4-0 il Liverpool durante una partita del tour estivo a Bangkok. Buona la prima dunque per lo United, privo di Cristiano Ronaldo che è rimasto a casa per problemi familiari.