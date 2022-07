United, Ten Hag: "Ronaldo non è in vendita. Conto su di lui"

BANGKOK (THAILANDIA) - Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, prova a spazzare via le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, da tempo al centro di indiscrezioni di mercato alimentate dalla sua assenza nella tournée in Thailandia. "Non mi ha detto di voler andare via. Ho letto anch'io quello che viene scritto ma non è con noi per problemi personali e prima che sorgessero avevamo fatto una bella chiacchierata. Cristiano non è in vendita, è nei nostri piani e vogliamo vincere insieme. Stiamo programmando la prossima stagione con Cristiano in squadra e non vedo l'ora di lavorare con lui" ha spiegato il tecnico Red Devils.