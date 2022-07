Dall'Inghilterra: "Ferguson pronto a tornare al Manchester United nel ruolo di consulente"

Sir Alex Ferguson sarebbe pronto a tornare a ricoprire un ruolo di primissimo piano al Manchester United. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, l’amministratore delegato del club mancuniano, Richard Arnold, si sarebbe rivolto al leggendario allenatore, istituendo un gruppo di consiglieri esperti che coinvolgerebbe oltre a Ferguson anche l’ex Ceo David Gill, lo storico capitano dello United Bryan Robson e l’attuale direttore sportivo John Murtough, in modo da poter attingere alla loro esperienza su tutti gli aspetti del club. L'obiettivo della dirigenza dei Red Devils è chiaro: trovare soluzioni dopo un periodo lontano dal vertice. Il nuovo ruolo conferirebbe a Ferguson più influenza a Old Trafford da quando lo scozzese si è dimesso da allenatore quasi un decennio fa, dopo 27 anni in panchina e 38 trofei vinti. Il pranzo che si è tenuto martedì nel centro sportivo di Carrington, coinciso anche con il ritorno di Cristiano Ronaldo al campo di allenamento per discutere con la società sul suo futuro, sarebbe inteso come la prima di una serie di riunioni che dovrebbero coinvolgere anche, e soprattutto, il leggendario Sir Alex. Il ritorno a Old Trafford dello scozzese sarebbe sempre più vicino.