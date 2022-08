Zidane da quest'anno gioca per il Manchester United!

Colpi milionari, nomi altisonanti, ma anche tanti giovani talenti da scoprire. La Premier non è un campionato per vecchi. Da queste parti il talento non ha età: se sei bravo giochi. A Manchester, per esempio, l’attenzione di tutti è stata catturata dall’acquisto di Haaland. E così, in secondo piano è passato l’arrivo di un altro talento, sicuramente meno conosciuto in Europa, ma che in Argentina conoscono benissimo. Julián Álvarez a 22 anni si porta dietro numeri impressionanti con il River Plate. Col City, invece, sono bastati una manciata di minuti per realizzare la rete all’esordio, nel Community Shield perso col Liverpool. In casa Citizens si attende anche l’esplosione di Cole Palmer. Per il classe 2002, che lo scorso anno si è già tolto la soddisfazione di segnare in Champions, questa potrebbe essere la stagione della consacrazione. Anche a Liverpool c’è un ragazzino di 19 anni che in questo precampionato ha impressionato tutti: si chiama Fabio Carvalho ed è stato il primo acquisto estivo del Liverpool. Il fantasista portoghese è arrivato dal Fulham, dove la scorsa stagione è stato determinante per promozione in Premier. Klopp l’ha già definito «un grande talento», facendo, però, capire di volerlo far crescere senza ansie. A Manchester, sponda United, a impressionare nel precampionato è stato, invece, un giovane fantasista dal nome che è tutto un programma, Zidane Iqbal. Il diciannovenne iracheno potrebbe rivelarsi una delle più belle sorprese di questa stagione. Così come William Saliba, difensore centrale ventunenne tornato all’Arsenal dopo il prestito al Marsiglia e che sembra aver già conquistato Arteta, il quale lo vede come il partner ideale di Gabriel. Il Tottenham, invece, ha speso quasi 17 milioni per il ventunenne Djed Spence, esterno destro che la scorsa stagione è stato determinante per la promozione del Nottingham Forest. Da quelle parti, invece, la scommessa più grande si chiama Jesse Lingard. Dopo gli anni bui di Manchester, l’ex nazionale inglese ha una nuova occasione di rilancio. Giovanissimo, ma già un leader in campo è Sven Botman, giocatore chiamato a far fare al Newcastle il salto di qualità anche in difesa. Al Chelsea, invece, è Conor Gallagher il giovane su cui vengono riposte molte aspettative dopo l’ottima stagione vissuta con il Crystal Palace. Occhio anche a Boubacar Kamara dell'Aston Villa, Marcus Tavernier del Bournemouth, Brenden Aaronson del Leeds e al talento dell’Everton e dell’Under 21 inglese, Anthony Gordon.