Manchester City, Guardiola: "Bernardo Silva? Spero resti"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - "Voglio che rimanga ma se un calciatore vuole andare via e la società riceve una buona offerta, è una questione di buon senso. Bernardo è un giocatore speciale, importante, ma non so cosa succederà. Per quanto ne sono finora non sono arrivate offerte". Pep Guardiola, alla vigilia del debutto in campionato contro il West Ham, non si sbilancia più di tanto sul futuro di Bernardo Silva, da settimane accostato al Barcellona: "Sono stato felice di lavorare con Zinchenko, Sterling e Gabriel Jesus", afferma Pep "ma alle volte separarsi è la cosa migliore per tante ragioni". Una di queste è la volontà dei giocatori: "È la cosa più importante. Io voglio qui persone felici. Mi piacerebbe se Bernardo restasse, è un giocatore speciale ma non so cosa succederà", dichiara Guardiola.