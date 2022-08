Conte torna sulla lite con Tuchel in Chelsea-Tottenham: "Spero di essere in panchina"

LONDRA (Regno Unito) - “ Spero di essere in panchina nel prossimo turno. È giusto, è giusto che io sia al mio posto . Da questa situazione sicuramente si può imparare molto, ma allo stesso tempo penso di aver mantenuto la calma senza avere reazioni eccessive”. La conferenza stampa del tecnico del Tottenham Antonio Conte , a 48 ore dalla sfida con il Wolverhampton, non poteva non iniziare dalla rissa sfiorata con Thomas Tuchel al termine della trasferta degli Spurs in casa del Chelsea.

Conte-Tuchel, la lite durante Chelsea-Tottenham

Il match tra Chelsea e Tottenham, terminato 2-2, ha visto protagonisti i due tecnici, che si sono scontrati in almeno un paio di occasioni. Prima Tuchel non ha digerito l'esultanza sfrenata di Conte in occasione del momentaneo 1-1, poi, al termine della sfida, ha prolungato la stretta di mano con l'ex Juve ed Inter, reo a suo modo di vedere di non averlo guardato negli occhi. Le polemiche sono state stemperate nelle interviste post-partita, oltre che con l'ironica storia Instagram dell'allenatore italiano, condita dalla didascalia "Per fortuna non ti ho visto... Farti inciampare sarebbe stato divertente", in riferimento ad un'esultanza del tedesco. Sui due tecnici, espulsi dall'arbitro pochi istanti prima del triplice fischio finale, sono in corso indagini della Football Association.