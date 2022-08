Ten Hag, mano tesa a Ronaldo: "È nei piani del Manchester United"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Nella bufera dopo le due sconfitte incassate nelle prime due giornate di Premier League, il Manchester United è ancora alle prese con il 'caso Ronaldo' che continuerà fino all'ultimo giorno di mercato, quando si saprà se il portoghese avrà cambiato maglia o continuerà a indossare quella dei 'Red Devils'. "Cristiano è nei nostri piani, l'ho detto e lo ripeto - ha affermato intanto tecnico Erik Ten Hag, intervenuto in conferenza stampa a tre giorni dalla sfida di Old Trafford contro i rivali storici del Liverpool -. È tutto quello che ho da dire su quest'argomento. Non so perché ci si concentri solo su di lui, però è così e ne prendo atto".