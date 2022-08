Conte è primo in Premier: Kane stende il Wolverhampton

LONDRA - Conte batte il Wolverhampton e si prende momentaneamente la vetta della Premier League. Il tecnico del Tottenham, protagonista nell'ultimo turno di campionato della lite con Tuchel ma comunque in panchina oggi (non è stato squalificato, il tecnico del Chelsea invece sì), ringrazia il colpo di testa vincente di Kane al 64'(assist di Perisic), al suo 250° gol con la maglia degli Spurs. Kane che poco prima aveva colpito anche una traversa. Basta l'1-0 per vincere e volare a 7 punti in classifica dopo tre giornate di campionato. In campo come titolari i due ex Juve Bentancur e Kulusevski.